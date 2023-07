Guarda i fuochi d'artificio con le amiche, cade in acqua e muore

Tragedia alla festa del Redentore, a Venezia: un ragazzo di 28 anni è morto dopo essere stato sbalzato in mare da una piccola imbarcazione su cui si trovava e che, per cause da accertare, ha urtato violentemente una briccola, uno dei pali in legno che segnalano le vie navigabili in laguna. Il giovane alla guida del barchino, originario di Cavallino-Treporti (Venezia), è finito in acqua senza riuscire a risalire. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 15 e domenica 16 luglio, nel canale tra l'isola di San Giorgio e quella di San Servolo, davanti al bacino San Marco.

Il ragazzo morto alla festa del Redentore a Venezia

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che, dopo alcune ricerche, hanno recuperato il corpo senza vita del giovane, morto verosimilmente per annegamento. Sul barchino, insieme alla vittima, c'erano anche due amiche, rimaste illese. I tre stavano rientrando a casa dopo aver assistito al tradizionale spettacolo dei fuochi d'artificio della festa del Redentore in laguna, sabato sera.

Subito si sono portati sul posto i mezzi di soccorso, tra cui la motobarca di Marittima, due autopompe e una moto d'acqua dei vigili del fuoco, oltre ai sommozzatori che erano di servizio alla manifestazione, avviando le ricerche. Dopo poco, il tragico epilogo: sul fondo è stato individuato il corpo del giovane. Il personale medico del 118 ne ha poi accertato il decesso. Sul posto sono arrivate anche le pattuglie della polizia locale, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

