Ingoia la droga per evitare un controllo: morto 27enne

Un ragazzo di 27 anni è morto oggi al Quarticciolo, quartiere nella zona est di Roma, dopo aver ingerito droga per sfuggire a un controllo. Come riporta RomaToday, l'allarme è scattato intorno alle 14 quando un passante aveva notato il ragazzo sentirsi male in strada, in via Manfredonia.

Il testimone ha spiegato agli agenti che lo stesso ragazzo gli aveva detto di aver ingerito la droga per evitare un controllo della guardia di finanza nella vicina via Ostuni. Dagli accertamenti è emerso che, effettivamente, era stato controllato intorno alle 13.30 nella strada limitrofa e che stava bene. Inutili per lui i soccorsi. Sul posto la polizia e il personale del 118.

M.D.V., questa le iniziali del 27enne, era già conosciuto alle forze dell'ordine. La salma del ragazzo è stata messa a disposizione della magistratura per l'autopsia. Da capire anche il tipo di sostanza ingerita. La polizia adesso indagherà per capire chi aveva dato la dose all'uomo.