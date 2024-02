Ragazzo di 17 anni attraversa i binari e muore investito da un treno

Dramma a Felizzano, in provincia di Alessandria, dove un ragazzo, secondo quanto si apprende, è stato travolto da un treno ed è deceduto. La tragedia si è consumata intorno alle 7.30 di questa mattina, martedì 27 febbraio, nella stazione ferroviaria del piccolo comune piemontese.

Il giovane morto, di cui non si conoscono le generalità, aveva solo 17 anni e secondo una prima ricostruzione avrebbe attraversato a piedi i binari non servendosi del sottopassaggio. La dinamica dell'accaduto è però ancora tutta da ricostruire e non può essere esclusa nessun'altra ipotesi. Da quanto si apprende il giovane era ospite della comunità per minori del paese. Come spiega l'Ansa, il sindaco di Felizzano, Luca Cerri, non ha escluso che il ragazzo "stesse andando a scuola e forse fosse in ritardo".

Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi. La circolazione ferroviaria attualmente è sospesa tra Felizzano e Solero. Trenitalia comunica inoltre che alcuni treni Intercity e Regionali potrebbero registrare ritardi fino a 120 minuti.