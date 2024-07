Ragazzo di 16 anni si tuffa in mare e muore annegato

Un ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita in mare a Torre del Greco, in provincia di Napoli. La tragedia, di cui al momento si hanno poche informazioni, è avvenuta verso l'ora di pranzo in via Litoranea. Il giovane si sarebbe tuffato in mare annegando poco dopo per cause ancora da accertare. Immediati sono scattati i soccorsi, ma i sanitari del 118 - giunti sul posto - non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.