Ragazzo di 18 anni cade dalla nave da crociera e muore

Tragedia al largo del mare di Civitavecchia (Roma). Un ragazzo di 18 anni di nazionalità tedesca è morto dopo essere caduto in mare da una nave da crociera, salpata da pochi minuti dal porto di Civitavecchia e in navigazione verso Genova. L'incidente è avvenuto quando la nave si trovava a circa 7 miglia dal comune costiero a nord della capitale. Secondo quanto si è appreso, quando il ragazzo è caduto in mare, per cause ancora da accertare, l'allarme è scattato immediatamente. Sono così intervenuti i mezzi della guardia costiera e i vigili del fuoco.

Dopo aver scandagliato lo specchio di mare adiacente alla nave, gli specialisti dei vigili del fuoco hanno trovato il corpo del ragazzo, ieri sera. La capitaneria giunta sul posto ha provveduto a prenderlo a bordo.

Alle ore 20.50 circa di giovedì 13 aprile, la sala operativa del comando di Roma dei vigili del fuoco ha inviato la motobarca "Vfr 12" e il nucleo sommozzatori a circa 7 miglia dalla costa di Civitavecchia, "per un soccorso a persona presumibilmente caduta in mare da una nave da crociera". Le ricerche hanno consentito il ritrovamento del corpo del ragazzo, purtroppo deceduto.