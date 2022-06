Un ragazzo di 20 anni è stato trovato morto sotto casa a Roma

Lo hanno trovato riverso a terra sotto un porticato, poco distante dall'abitazione dove vive con i suoi familiari, con una ferita alla testa. Un ragazzo di 20 anni è morto a Roma martedì mattina nella zona di Finocchio, periferia est della capitale. Decine le telefonate arrivate al 112 da via Domanico, dove i residenti hanno lanciato l'allarme dopo aver sentito un colpo di pistola. Intervenuti sul posto, i carabinieri hanno poi trovato il cadavere del giovane nato a Tivoli nel 2002 e residente con la famiglia poco distante dal luogo dove è stato trovato privo di vita.

Il ragazzo di 20 anni trovato morto oggi a Roma

Un giallo quello che si è presentato ai militari della compagnia di Frascati intervenuti sul posto. Trovata la pistola usata per fare fuoco, davanti al luogo della tragedia non sono mancati momenti di tensione fra i parenti del ragazzo, riversatisi in strada, e gli investigatori dell'arma. Resta da accertare l'accaduto. Sequestrata l'arma, i carabinieri al momento non escludono nessuna ipotesi, compreso il gesto volontario.