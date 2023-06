A bordo strada c'è un ragazzo di 20 anni morto: cosa è successo?

Un ragazzo di circa 20 anni è stato trovato morto lungo la strada provinciale 162 a Cornaredo, comune della città metropolitana di Milano. Il giovane è stato ritrovato attorno alle 5.30 di questa mattina, martedì 27 giugno. È stato un passante a dare l'allarme, avvertendo l'azienda regionale emergenza urgenza, arrivata sul posto con due equipaggi su un'ambulanza e un'automatica. Soccorsi inutili. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare: era già in arresto cardiaco quando è arrivato il personale sanitario.

Cosa è successo? Si sarebbe trattato di un incidente stradale? C'è da fare chiarezza sulla vicenda, e per questo sono state avviate le indagini necessarie. Secondo quanto riferito a MilanoToday dalla centrale operativa del 118, il cadavere del ragazzo presentava lesioni compatibili con una morte violenta: probabilmente è stato travolto da un automobilista che non si è fermato a prestare i soccorsi, un pirata della strada. Al momento si tratta solo di un'ipotesi investigativa.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Corsico. I militari ora stanno indagando per capire come sono andate le cose e per identificare il giovane, che era senza documenti. Secondo le prime ipotesi potrebbe essere uno straniero di origine nordafricana.

