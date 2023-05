Ragazzo massacrato a calci e pugni resta invalido: pena dimezzata per l'aggressore

Accusato di tentato omicidio, è stato condannato - al termine del processo celebrato con rito abbreviato - per lesioni gravissime. Pena di fatto dimezzata per il 24enne bergamasco Giancarlo Gramendola, che all'alba del 7 novembre di due anni fa avrebbe massacrato di botte il 34enne C.F, residente a Brembate, poco lontano dalla discoteca Number One di Corte Franca, in provincia di Brescia. La procura di Brescia aveva chiesto dieci anni, il giudice per le indagini preliminari Angela Corvi - tenuto conto anche dello sconto previsto dal rito abbreviato - lo ha condannato a 5 anni e 4 mesi e al pagamento di una provvisionale di 250mila euro.

Il ragazzo aggredito riportò ferite gravissime: venne ricoverato in codice rosso all'ospedale Civile, dove rimase per diversi giorni in coma. Si è ripreso, ma purtroppo non tornerà più come prima: ha riportato invalidità e lesioni permanenti a una mano e a un piede. Il suo volto è ancora sfigurato. Per il perito del giudice si è salvato grazie alla velocità dei soccorsi e alle operazioni chirurgiche effettuate dai medici del nosocomio cittadino. A scatenare il violento pestaggio sarebbe stata una lite scaturita in seguito a incidente stradale avvenuto all'uscita del locale, nel quale rimasero coinvolte due vetture e sette persone, ma senza feriti gravi.

Gramendola si sarebbe scagliato con violenza contro la vittima, colpendola ripetutamente con calci e pugni anche quando era già a terra. Poi si era allontanato, ma era stato intercettato solo poche ore più tardi grazie alle testimonianze dei presenti, alle immagini delle telecamere e ad alcuni filmati registrati in diretta da chi stava assistendo alla scena. E per lui erano scattate le manette per tentato omicidio e gli arresti domiciliari. Nelle scorse ore è arrivata la condanna, per lesioni gravissime: il legale del 24enne avrebbe già annunciato l'intenzione di ricorrere in appello.