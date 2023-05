Picchiato a sangue e gettato in un fosso, nei guai l'ex della fidanzata

Doveva essere una serata in discoteca come tante e invece si è ritrovato in ospedale con la gabbia toracica fratturata, il naso rotto e una spalla lussata. Un 31enne quattro anni fa è stato selvaggiamente picchiato in discoteca e adesso ad Ancona in cinque rischiano il processo per lesioni personali aggravate, rapina e favoreggiamento.

Il fatto risale al 2019 e ieri, come si legge su AnconaToday, per i cinque accusati si è tenuta l’udienza preliminare danti al gup Alberto Pallucchini. Gli indagati sono quattro ragazzi e una ragazza (unica che risponde di favoreggiamento, ndr).

Secondo quanto ricostruito la brutale aggressione è avvenuta il 27 ottobre del 2019. La vittima stava trascorrendo la serata in discoteca con la fidanzata e alcuni amici. La giovane ha incontrato lì il suo ex e tra i due ragazzi è scoppiata una lite, poi degenerata. L'ex, aiutato da alcuni amici, avrebbe colpito il 31enne con pugni, calci e spintoni fuori dal locale buttandolo dentro un fosso e facendogli fare un volo in un dirupo di quasi due metri. Solo un amico del 31enne e un buttafuori del locale sono intervenuti per bloccare il branco.

Il ferito in un primo momento è andato via, ma poi è tornato indietro perché preoccupato per la fidanzata che era rimasta nel locale. Quando ha rimesso piede in discoteca, il secondo round. Sarebbe stato preso di peso, portato nel parcheggio e picchiato ancora. Per cercare di sottrarsi ai colpi, il 31enne ha infilato la testa sotto un'auto parcheggiata e così il branco lo ha colpito sul corpo. Le urla di una donna, arrivata al parcheggio, hanno messo in fuga gli aggressori.

Adesso, dimesso dopo un lungo ricovero, il ragazzo si è costituito parte civile. Dei cinque accusati due hanno chiesto l'abbreviato e uno, la ragazza, vuole patteggiare. Il gup ha rinviato per le discussioni dei riti alternativi al 14 settembre. Gli indagati hanno tra i 29 e i 35 anni e sono tutti stranieri (due fratelli siriani, un cubano, un marocchino e una albanese) che risiedono tra Jesi e Monsano.