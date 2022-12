"Faccia da finocchio", poi le botte: ragazzo picchiato e rapinato

Gli insulti - con la parola "finocchio" urlata in faccia - poi la violenza più becera: con i colpi inferti con un bastone. Un ragazzo di 18 anni è stato vittima di un violento pestaggio lunedì sera a Maerne (Venezia). L'aggressione, come racconta VeneziaToday, è avvenuta in via Stazione intorno alle 21.30 quando il ragazzo era con un 14enne e la sua fidanzatina di 13 anni.

A ricostruire cosa è accaduto solo i genitori del ragazzino di 14 anni. I tre amici erano nei pressi di un supermercato quando hanno notato la presenza di sei o sette giovani, tutti col passamontagna, così hanno cambiato strada ma sono stati raggiunti e avvicinati con una scusa. Uno degli aggressori - secondo il racconto - aveva un bastone, lo ha puntato contro il 18enne dicendo "Questo qui ha la faccia da finocchio" e subito dopo un altro gli ha sferrato un pugno. Da lì è iniziato il pestaggio. Alcuni tenevano hanno bloccato il 14enne, al quale con un coltello hanno tagliato la tracolla del borsello, con dentro il cellulare e 20 euro.La tredicenne è invece riuscita a scappare.

Rapinato dello zaino anche il 18enne, il gruppo ha continuato a infierire su di lui con calci, manganellate in testa e colpi su tutto il corpo. Secondo le testimonianze: "Tutto è durato qualche minuto al massimo, poi il branco è andato verso il parcheggio di piazza Giotto allontanandosi a bordo di due macchine. Lì c'era un testimone, un signore sui sessant'anni con il suo cane".

Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere della zona. Da quei video e dalle parole dell'uomo potrebbero arrivare elementi utili per le indagini. Intanto la famiglia dei ragazzi vittime della violenza lanciano un appello: "Chiunque abbia visto o sa qualcosa si faccia avanti per non lasciare che l'accaduto cada nel nulla".