Aggredito in mezzo alla folla dopo una lite, ventenne muore in ospedale

Troppo violento il pestaggio subito, troppo gravi le lesioni riportate. È morto oggi 16 luglio, nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico di Palermo, il ragazzo tunisino di 20 anni che è stato aggredito brutalmente il 4 luglio. Il pestaggio è andato in scena in via Maqueda, nel centro storico della città. Sembra che aggressore e vittima, Moataz Derbeli il suo nome, si conoscessero e che tra i due ci sia stata una lite, poi degenerata passando dalle parole ai fatti.

A ufficializzare il decesso è stato l'ospedale con una nota precisano che "il personale del dipartimento di emergenza-urgenza ha fatto tutto il possibile per salvargli la vita ma, nonostante gli sforzi incessanti di medici e infermieri, le gravi ferite riportate durante l'aggressione sono risultate fatali". "Il danno neurologico severo da trauma subito e le complicanze post arresto cardiaco verificatosi nell’immediatezza dell'evento – spiega il direttore del dipartimento Antonello Giarratano - non hanno permesso, nonostante il trattamento intensivo, di recuperare le funzioni vitali. Si esprime il cordoglio alla famiglia lontana e un ringraziamento al Consolato della Tunisia, alle autorità intervenute e al Comune di Palermo".

La lite e il pestaggio davanti a decine di persone

Come si legge su PalermoToday il giovane avrebbe avuto un'accesa discussione con un ragazzo di origine somala secondo alcuni testimoni. La controparte prima si sarebbe allontanata e poi sarebbe tornata con i rinforzi per picchiarlo selvaggiamente. Un pestaggio in piena regola avvenuto sotto gli occhi di alcuni residenti, dei turisti e dei commercianti della zona che hanno lanciato l'allarme chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e di un'ambulanza.

Sulla vicenda indagano gli investigatori della squadra mobile della polizia che, sotto il coordinamento della Procura, hanno ascoltato numerose persone e acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videsorveglianza per cercare di risalire all'identità dell'aggressore