Ragazzo preso a calci in testa davanti alla stazione: la scena ripresa in un video

Botte e calci in testa, mentre una ragazza urla "nein", "no" in tedesco, per cercare di fermarlo. L'aggressione è avvenuta venerdì 22 luglio in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione Centrale di Milano, ed è stata ripresa da alcuni passanti che hanno diffuso il video sui social. Un pestaggio forsennato.

Nel filmato si vede un ragazzo arrivare a petto nudo e con il collo insanguinato. All'improvviso sopraggiunge un uomo di colore che lo atterra con un salto, gli lancia in faccia una bottiglia e poi lo prende a calci in testa. A quel punto una ragazza inizia a gridare disperata per mettere fine alla violenta aggressione.

Poco dopo l'uomo finalmente desiste e si allontana, mentre la vittima rimane a terra sanguinante, venendo circondata da diverse persone che chiamato i soccorsi e gli dicono di rimanere sdraiato. Lui invece all'inizio geme per il dolore, ma poi tenta più volte di rialzarsi e andarsene.

Sul posto, chiamata dall'esercito, è intervenuta la polizia. Il giovane picchiato, un 17enne tunisino senza fissa dimora, è stato trasportato all'ospedale in codice verde: per fortuna i traumi riportati non erano gravi. In base a quanto ricostruito, sembra che il raid sia avvenuto in seguito a una lite e a una rapina tra alcune persone senzatetto che dormono vicino alla stazione.

Il video

Il filmato contiene immagini molto forti. Ne sconsigliamo assolutamente la visione a un pubblico sensibile.