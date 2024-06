Ragazzo trovato morto in una pozza di sangue: ipotesi omicidio

I colpi inferti con violenza non gli hanno lasciato scampo. Sarebbe deceduto in pochi minuti, barcollando per circa trenta metri da dove è stato aggredito, in una pozza di sangue. È morto così un 35enne dopo aver ricevuto diversi fendenti la notte scorsa, in strada all'incrocio tra via Risi e via da Procida ad Angri, nel Salernitano. Non si esclude che l'uomo sia stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco. Questa l'ipotesi che sta prendendo piede nell'ambiente investigativo dopo la visita del medico legale. Ipotesi che diventerà certezza soltanto dopo che saranno effettuati gli esami medico-legali attesi nelle prossime ore.

Quello che è certo al momento è che il 35 enne, un tossicodipendente già noto alle forze dell'ordine, è morto in pochi minuti a causa della profondità delle ferite riportate: dopo i colpi ricevuti, l'uomo avrebbe barcollato per una trentina di metri prima di crollare al suolo in piena notte. I primi soccorsi sono arrivati quando era troppo tardi. Qualcuno ha esploso alcuni colpi di pistola verso le gambe del 35enne, che non è stato soccorso ed è morto dissanguato in strada. La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta che sembra vicina alla svolta: il pm di turno sta interrogando alcune persone informate sui fatti. Al vaglio dei militari dell'Arma, ci sono anche le telecamere presenti nella zona.