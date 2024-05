Il ragazzo di 21 anni ucciso nel parco per una bici: chi è il 17enne fermato

Ci sarebbe il tentato furto di una bici dietro l'omicidio avvenuto mercoledì 15 maggio, intorno alle 21.30, nel parco della Montagnola di Bologna. A perdere la vita è stato un giovane di 21 anni di origine tunisina, colpito con un coltello da un altro uomo che poi si è dato alla fuga. Il presunto assassino è stato fermato giovedì dalla polizia: si tratta di un ragazzo di soli 17 anni, anche lui di origini tunisine come la vittima. Il personale della Polfer è riuscito a rintracciare il giovane in piazza delle Medaglie d'Oro e lo ha sottoposto a provvedimento di fermo. Il 17enne si trova ora nell'istituto penale minorile. Gli agenti hanno provveduto a repertare il probabile coltello utilizzato, vari cocci di bottiglia, e le numerose tracce di sangue trovate in zona, che si suppone possano appartenere tanto alla vittima quanto all'aggressore.

"Si ritiene - spiegano dalla polizia - che l'efferato delitto sia nato dal tentato furto della bicicletta della vittima da cui è scaturita una colluttazione culminata in vari fendenti". Colpi sferrati con violenza, che hanno raggiunto al petto il 21enne, che - soccorso dai sanitari - è morto poco dopo.

Non si può escludere che dopo il delitto ci sia stato l'intervento di altre persone che secondo un'ipotesi investigativa potrebbero aver provato a bloccare l'aggressore provocandogli varie ferite e rallentandone la fuga.

Chi è il 17enne fermato

Oggi intanto sono emersi nuovi dettagli sull'identikit del giovane fermato. Come racconta Michele Marstroni di BolognaToday, il 17enne aveva dei precedenti ed era ospite di una comunità in cui stava scontando una pena alternativa. Si tratta di una struttura in cui stava scontando una pena alternativa e non una comunità per minori stranieri non accompagnati. A quanto sembra il giovane frequentava spesso la zona dell stazione di Bologna e quella sera era in possesso di un coltello: a notarlo è stata una pattuglia mista del servizio Stazione sicure, che lo ha riconosciuto grazie alla foto del minorenne che la squadra mobile ha messo a disposizione negli uffici. Dopo poche ore dall'omicidio il minorenne, che avrebbe potuto prendere un treno e fuggire dalla città, è stato arrestato.

Solo pochi giorni prima del delitto nello stesso parco c'era stato un altro episodio balzato alle cronache: una 40enne aveva raccontato ai carabinieri di essere stata stuprata da un ragazzo di 25 anni. Le condizioni del parco "peggiorano ogni giorno da quando hanno rimosso il presidio delle forze dell'ordine" dice Alberto Rodriguez, gestore del chiosco Frida che si trova nell'area verde. "La parte del parco vicino all'autostazione è dominata dalla malavita," aggiunge, "ero qui l'altra sera quando sono arrivati la polizia e l'ambulanza, dopo l'omicidio. Ci sono spesso scontri tra gang, ma fortunatamente mai davanti al mio locale. Senza dubbio serve il ritorno del presidio fisso, come un tempo".