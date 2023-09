Il ragazzino che non accetta la fine della relazione e violenza l'ex fidanzata

Con le accuse di violenza sessuale, atti persecutori e rapina nei confronti della ex fidanzata, un 17enne della penisola sorrentina è stato arrestato e portato nel carcere minorile di Nisida. I fatti sarebbero avvenuti fra giugno e agosto: il giovane, non accettando la fine della relazione, secondo l'accusa avrebbe costretto la minore a subire atti di violenza con minacce anche di morte, rivolte a lei e alla famiglia. Il 17enne si trova ora nell'istituto penale per minori di Nisida.

L'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip per i minorenni di Napoli, è stata eseguita sabato mattina dai carabinieri della compagnia di Sorrento, sotto il coordinamento della procura per i minori. Secondo gli inquirenti, il 17enne avrebbe costretto la minore a subire atti di violenza, facendola piombare in un perdurante stato di ansia e sotto minaccia costante di morte.

Le indagini hanno consentito di definire un grave quadro indiziario.

