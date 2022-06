Si tuffa in mare per salvare due bambini poi muore d'infarto: il sacrificio di Rahhal Amarri

Non ha esitato nemmeno per un istante. Luii quel mare lo conosceva bene, molto bene. Ha portato in salvo un bambino a riva, si è rituffato in mare per salvare l'altro quando ha accusato un malore. È stato questo l'ultimo gesto eroico di Rahhal Amarri, 42enne gestore del Lido dei Gabbiani di Castel Volturno, che si è sentito male in mare dopo aver salvato due bambini.

Il dramma è avvenuto ieri mattina. L'uomo ha avvistato i due ragazzini in pericolo che a causa delle forti correnti non riuscivano a tornare a riva e gridavano per allertare i bagnanti. Rahhal Amarri li ha visti e si è gettato in mare. Ne ha salvato uno, lo ha portato a riva e si è rituffato per salvare anche l'altro. In acqua ha accusato un malore e di lì a poco il suo corpo esanime è riaffiorato in superfice. Un pescatore con una piccola imbarcazione ha visto il bimbo ed afferrandolo per un braccio lo ha trasportato sulla propria imbarcazione.

Poco dopo il bagnino del lido è arrivato con il pattino di salvataggio ma per il 42enne era ormai tardi. Il suo cuore aveva smesso di battere. È stato recuperato sul pattino e portato a riva. Il personale del 118 accorso non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La morte sarebbe stata causata da un arresto cardiocircolatorio. Sarà l'autopsia a dire l'ultima parola, ma con ogni probabilità il cuore non ha retto ai terribili sforzi, di certo ha bevuto molta acqua.

Al vaglio della Capitaneria di Porto la dinamica di quei concitati e tragici momenti. I due bambini nel trambusto ed all'arrivo delle forze dell'ordine si sono dileguati, con i loro genitori. Raccolte numerose testimonianze dei bagnanti, evidentemente molto scossi per l'accaduto. La salma di Rahhal Amarri è stata trasportata presso l'Istituto di Medicina Legale di Caserta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

"Rahhal Amarri non ha esitato un istante per salvare due bambini in difficoltà fra le onde sul litorale di Castel Volturno. Con coraggio si è tuffato in mare e li ha riportati a riva. Subito dopo però ha avuto un malore e non è stato possibile rianimarlo. Un gesto di eroismo e di enorme altruismo. Un gesto che non possiamo dimenticare. Alla sua famiglia e ai suoi cari va la mia piena vicinanza", scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.

Dopo tanti anni Rahhal il prossimo ottobre sarebbe finalmente tornato in Marocco, il suo Paese d'origine, per rivedere la famiglia. In tanti ora si augurano che le istituzioni non la dimentichino, la sua famiglia, la moglie i loro figli rimasti senza un padre. A Castel Volturno Rahhal Amarri viveva ormai da una ventina d'anni e si era fatto apprezzare e stimare da tutti.