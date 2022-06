Chi è Rahhal Amarri, il gestore di un lido morto dopo aver salvato due bambini

Rahhal Amarri è l'autore del gesto eroico che ieri ha salvato la vita a due bambini facendogli perdere la propria. Il fatto è accaduto a Castel Volturno, in provincia di Caserta: l'uomo aveva avvistato i due ragazzini in pericolo che a causa delle forti correnti non riuscivano a tornare a riva e gridavano per allertare i bagnanti. Rahhal Amarri li ha visti e si è gettato in mare. Ne ha salvato uno, lo ha portato a riva e si è rituffato per salvare anche l'altro. In acqua ha accusato un malore e di lì a poco il suo corpo esanime è riaffiorato in superfice. Un pescatore con una piccola imbarcazione ha visto l'altro bimbo ed afferrandolo per un braccio lo ha trasportato sulla propria imbarcazione, salvandolo.

Chi era Rahhal Amarri

42enne di origine marocchina ma residente da anni a Castel Volturno, Rahhal Amarri viveva nell'abitazione dei proprietari dello stabilimento balneare in cui è avvenuto il fatto. Da tempo infatti gestiva il Lido dei Gabbiani di Castel Volturno in qualità di rappresentante legale di una società che ne stava per acquisire il ramo d'azienda. Allo stabilimento dedicava la sua vita, chi lo conosceva lo descrive cone un grande lavoratore, un tuttofare, che aveva moglie e figli in Marocco. Un fratello del 42enne, residente a Firenze, è in arrivo a Caserta, presso l'istituto di medicina legale, dove è stata portata la sua salma: sarà lui probabilmente a decidere se chiedere o meno l'autopsia, anche se il fatto, dopo i primi accertamenti compiuti sul posto dal pm di turno della Procura di Santa Maria Capua Vetere, dalla Guardia Costiera di Castel Volturno e dai sanitari del 118, è stato già catalogato come un tragico incidente.