Ragazzino di 13 anni travolto e ucciso da un'auto: raid punitivo contro l'uomo che lo ha investito

Una spedizione punitiva è avvenuta nel tardo pomeriggio di martedì a Negrar, in provincia di Verona, sotto all'abitazione dove vive Davide Begalli, il 39enne che si trova agli arresti domiciliari per aver investito e ucciso Chris Obeng Abom, di 13 anni, lo scorso 31 luglio.

Come riferisce TgVerona, un gruppo di persone incappucciate, si presume di origine africana, avrebbe urlato insulti e minacce di morte nei confronti dell'uomo, provando addirittura a sfondare la porta di casa. A quel punto è stato lanciato l'allarme ai carabinieri, ma quando sono arrivati sul posto, il gruppo si era già dileguato. I militari hanno dato il via alle indagini. Non si esclude che per la sua incolumità il 39enne possa essere trasferito, ma servirà l'autorizzazione del giudice.

L'uomo si trova ai domiciliari su ordine di custodia cautelare emesso dal gip di Verona. Dopo l'incidente, avvenuto nella notte del 31 luglio a San Vito (frazione di Negrar), l'automobilista lasciò il giovane agonizzante sull’asfalto. Il ragazzo fu dichiarato morto il mattino seguente in ospedale. Secondo i medici si sarebbe potuto salvare "se fosse stato soccorso subito dopo l'incidente". Le forze dell'ordine sono arrivate a Begalli grazie alle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l’uomo mentre si recava al lavoro, in un cantiere edile della Valpolicella, alla guida dell'auto con mezzo parabrezza sfondato e altri danni al cofano. Avrebbe detto ai militari di non essersi accorto di nulla.

Chris Obeng avrebbe compiuto 14 anni a settembre: era tesserato alla Figc e giocava in una delle squadre giovanili del Negrar, che con la formazione maggiore partecipa al campionato di terza categoria. I genitori del giovane - il padre è operaio in un'azienda metalmeccanica - sono in Italia da una ventina d'anni, e qui sono nati anche gli altri due loro figli, un maschio e una femmina.

