In carcere 22 anni per il femminicidio di Monica Moretti, esce e perseguita una ventenne

Tornato in libertà dopo 22 anni scontati per l'omicidio di Monica Moretti, una dottoressa di cui si era invaghito, è stato nuovamente arrestato dai carabinieri per stalking. In manette è finito Raimondo Gaspa.

L'uomo, ore 52enne, è stato scarcerato lo scorso 21 aprile dal carcere romano di Rebibbia. Dopo neppure due mesi il nuovo provvedimento eseguito dai carabinieri. Avrebbe perseguitato una ventenne che aveva conosciuto casualmente nel periodo di detenzione, perché fidanzata di un altro detenuto.

Raimondo Gaspa, condannato per l'omicidio di Monica Moretti

Raimondo Gaspa nel 2002 viene arrestato in Sardegna per l'omicidio di Monica Moretti, urologa all'epoca di 38 anni. Si era invaghito di lei e davanti al rifiuto la reazione è stata violentissima: la donna è stata uccisa con 51 coltellate.

"La chiamavo, non voleva conoscermi. Mi sono innamorato all'ospedale ma lei non voleva saperne di me. E allora ho deciso di andare a casa sua", confessa Gaspa.

Nel 2004 viene condannato all'ergastolo. I legali presentano ricorso e si arriva alla rimodulazione della pena: alla fine sconta 22 anni per omicidio, occultamento e distruzione di cadavere.

Raimondo Gaspa ancora sotto accusa: "Ha perseguitato una 20enne"

Il 21 aprile scorso Gaspa torna in libertà. Poco dopo una ragazza di 20 anni, che lo aveva conosciuto in carcere perché legata a un altro detenuto, si rivolge alle forze dell'ordine. La giovane racconta che un uomo ha iniziato a molestarla ripetutamente al telefono facendole anche pesanti proposte a sfondo sessuale, al punto da indurla a cambiare residenza. Dalle indagini è emerso che il giorno stesso in cui è uscito dal carcere Gaspa avrebbe effettuato le prime due chiamate anonime alla ragazza, in cui le aveva fatto esplicite avance. Il 9 maggio avrebbe fatto altre 8 chiamate, altre due il 21 maggio.

Gaspa si trova ora nel carcere di Regina Coeli per stalking. Secondo il gip che ha firmato l'ordinanza "l'uomo risulta ad oggi attinto da un irrefrenabile impulso criminale che lo ha portato a riprodurre, a poche ore dalla sua scarcerazione dopo 22 anni ristretto per l'omicidio volontario della donna di cui si era invaghito nel 2002, gravi condotte illecite ponendo in essere comportamenti criminosi che denotano una vera e propria serialità".