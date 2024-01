Rapina in banca a San Basilio: fermati due pregiudicati

Attimi di paura a Torraccia, zona San Basilio (Roma). Intorno alle 8.30 del mattino, poco dopo l'apertura al pubblico, due persone con il volto coperto hanno fatto irruzione nella Banca di Credito cooperativo di via Donato Menichella per tentare il colpo. I due non hanno però avuto il tempo di chiedere i soldi ai cassieri: uno degli impiegati è riuscito a far partire l'allarme e sul posto sono giunte quasi immediatamente le volanti dei commissariati Fidene e San Basilio.

Le pistole gettate nel cassonetto

Gli agenti hanno fermato uno dei due rapinatori fuori dalla banca, intento a fare da 'palo', e il secondo all'interno. I due, entrambi pregiudicati, di 51 e 48 anni, sono stati portati in commissariato e le pistole, ritrovate all'interno di un cassonetto, sequestrate.

Non è esclusa la presenza di uno o più ulteriori complici riusciti a fuggire prima dell'intervento della polizia, che indaga visionando anche i filmati della videosorveglianza interna ed esterna della banca.