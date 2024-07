Rapina con sparatoria nella gioielleria del centro commerciale: il vigilante risponde al fuoco

Spari nel corso di una rapina al centro commerciale "Roma-est", nella zona periferica della capitale lungo via Collatina. Intorno alle 10:40 di oggi 10 luglio due uomini a volto coperto hanno fatto irruzione nel negozio "gioielli Di Valenza" che dopo aver minacciato le commesse hanno aperto il fuoco e si sono appropriati della merce nelle vetrine. Nel negozio sono intervenuti due vigilanti che avrebbero risposto agli spari. I due rapinatori sono però riusciti a fuggire con la refurtiva dileguandosi a bordo di una Punto grigia. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia.

"Mia moglie si è chiusa in un negozio con le serrande abbassate", ha raccontato un testimone a RomaToday. "Il numero delle emergenze 112 non rispondeva". "Sentiva le urla e la gente che scappava - le parole del compagno di una commessa del centro commerciale -. Si è chiusa dentro il negozio, finché non sono passati per dire che l’allarme era rientrato". A quanto si apprende nessuno sarebbe rimasto ferito. Sull'accaduto indagano gli agenti del VI distretto Casilino di polizia, mentre va avanti la caccia ai due banditi.