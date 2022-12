Il commerciante preso a pugni che fotografa il bandito e lo fa arrestare

Rapina a Torino nella mattinata di oggi, venerdì 30 dicembre 2022. Un uomo descritto dalla vittima come di colore, alto e magro, ha fatto irruzione nell'esercizio colpendo al volto il proprietario allo scopo di rubare l'incasso. La vittima, però, è riuscita a fotografare l'aggressore. L'immagine è stata mostrata a una pattuglia di carabinieri che, poco dopo, hanno fermato il bandito nel giardino di largo Giulio Cesare angolo via Volpiano mentre stava acquistando droga.

"Rinnovo tutta la mia piena solidarietà al titolare dell'esercizio commerciale in questione che ha subito questo vile attacco - scrive su Facebook Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 6 -, auspicando che queste situazioni vergognose diventino sempre meno frequenti e che commercianti e cittadini possano riuscire un giorno a vivere e condurre la loro vita e le proprie attività senza dover tenere ogni giorno per la propria incolumità. La gentaglia che continua a presidiare gli angoli e i giardini dediti solo a contribuire lo spaccio e la delinquenza va sgomberata ogni santo giorno, se per il momento non si sa dove metterla bisogna intervenire con delle retate e portarla via. Anche se poi il giorno dopo questi personaggi vengono rilasciati, non si può continuare a permettere loro di fare ciò che vogliono e soprattutto dicontinuare a terrorizzare cittadini e commercianti. Un grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine intervenute sul posto".