L'assalto al portavalori finisce male: spari e caos e auto in fiamme

Un gruppo di rapinatori ha tentato un assalto ad un furgone portavalori della Sicurezza Notturna, scatenando il caos lungo la Statale 130 nel territorio di Domusnovas, nel sud Sardegna. I banditi, almeno sei o sette persone secondo le prime informazioni, sono entrati in azione poco dopo le 8 di oggi, martedì 31 maggio: prima hanno bloccato la strada al chilometro 34 con una station wagon e un Suv, poi hanno atteso l'arrivo del blindato. Quando è sopraggiunto il portavalori i malviventi sono scesi in strada armati di fucile e hanno aperto il fuoco, esplodendo almeno una decina di colpi contro il blindato.

Il conducente del mezzo, accortosi del pericolo, ha tentato di allontanarsi in retromarcia. I banditi lo hanno inseguito sparando nuovamente contro il parabrezza del portavalori, mentre all'interno veniva attivato il sistema per macchiare le banconote. A quel punto i rapinatori hanno deciso di scappare, non prima di aver dato fuoco alle due auto. Il traffico nella zona è bloccato, mentre sul posto sono arrivati i Carabinieri, la Polizia e la Polstrada. Intanto è caccia al gruppo di banditi: è stato attivato il piano anticrimine regionale con gli elicotteri di Polizia e Carabinieri che sono in volo alla ricerca dei malviventi.