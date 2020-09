Rapina violenta in un bar, grave il titolare ferito al volto dai malviventi

Il titolare di un bar tabaccheria di Foggia è rimasto ferito nel corso di una rapina avvenuta nel primo pomeriggio di oggi giovedì 17 settembre 2020 ed è in ospedale in gravi condizioni. L'uomo, ferito al volto, è stato sottoposto a un intervento chirurgico ancora in corso.

Secondo una prima ricostruzione, tre rapinatori hanno fatto irruzione nel locale "Gocce di Caffè" in via Guido Dorso durante l'orario di chiusura per la pausa pranzo, intorno alle 13.45. Il 38enne è stato colpito al volto da un oggetto metallico, poi i malviventi si sono dati alla fuga.

Una rapina violenta finita nel sangue per un bottino di pochi euro, secondo quanto scrive FoggiaToday. I malviventi infatti sarebbero riusciti a portare via l'incasso della mattinata, tutt'altro che cospicuo. Sul caso indaga la polizia, che ha già preso in consegna le registrazioni delle videocamere di sorveglianza dell'attività commerciale, per accertare cosa sia realmente accaduto.

Secondo quanto scrive l'agenzia Agi, il 38enne ferito - Francesco Traiano - sarebbe il fratello di Giovanna Traiano, la donna uccisa il 21 febbraio 2003 con un colpo di pistola nella canonica di una chiesa di Foggia dall'ex marito Gianluca Matera.

