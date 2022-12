Il video choc della rapina al gioielliere di Grinzane: uccise due uomini

Proiettato nell?aula del tribunale di Asti il video della rapina al gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo). Quel 28 aprile 2021 Mario Roggero, 68 anni orafo, reagì a una rapina uccidendo due banditi (Andrea Spinelli, 44 anni, e Giuseppe Mazzarino, 58 anni), ferendone un terzo (Alessandro Modica, 35 anni). Grazie ai filmati di videosorveglianza il consulente tecnico Giuseppe Dezzani ha ricostruito quegli interminabili 8 minuti della rapina.

Riavvolgiamo il nastro. La moglie e la figlia di Roggero vengono minacciate con uno strumento a punta, un coltello o un taglierino. Poi un rapinatore estrae una pistola, risultata in seguito un?arma giocattolo ma senza tappo rosso. Legano i polsi della due donne con fascette di plastica e vanno nel retro dove trovano Roggero. Dopo aver messo in uno zaino gioielli per un valore commerciale di 70mila euro, i tre rapinatori si danno alla fuga. Roggero esce dal negozio e spara ai ladri. Si avvicina all?automobile dei rapinatori e spara prima al posto del guidatore, poi si sposta sull?altro lato della vettura e spara un altro colpo verso Andrea Spinelli, che prova a fuggire. Dopo una breve colluttazione, il rapinatore cade a terra senza forze. Solo allora il gioielliere chiama i carabinieri: "Venite, vi sto aspettando. Ci sono due morti, uno è scappato ma ne sono morti due".