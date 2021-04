Due rapinatori uccisi, un terzo uomo ferito fermato nella notte: il dramma di Grinzane Cavour

Rintracciato nella notte e ricoverato in ospedale per una ferita a una gamba un uomo ritenuto il terzo complice della tragico colpo di ieri pomeriggio, in cui sono morti due rapinatori, in una gioielleria nel Cuneese

E' stato rintracciato nella notte e ricoverato in ospedale per una ferita a una gamba un uomo ritenuto il terzo complice della tragica tentata rapina di ieri pomeriggio a Grinzane Cavour in cui sono morti due rapinatori. L'uomo si è presentato nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, dove si trova ora piantonato dai carabinieri. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri quando tre persone sono entrate nella gioielleria. Pochi minuti dopo sull'asfalto c'erano due corpi senza vita.

In base a una prima ricostruzione i tre sono entrati nel negozio in cui in quel momento c'erano la moglie e una delle figlie del gioielliere, che si trovava invece nel retrobottega. Poi la sparatoria, la cui dinamica non è al momento chiara e sulla quale sono in corso gli accertamenti degli investigatori. A sparare è stato il titolare della gioielleria Roggero, che ha esploso dei colpi di pistola verso i tre malviventi, tutti italiani.

L'unica certezza è che due persone sono morte nella tentata rapina alla gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese, in frazione Gallo, nella centrale via Garibaldi, la via centrale che da Alba porta a Barolo. E' successo intorno alle 18:30. Le due vittime sono rimaste per lunghi minuti a terra, in strada, prima dell'arrivo dei carabinieri della Compagnia di Alba, ora al lavoro per capire quanto accaduto e per identificare le vittime (uno dei due morti deve ancora essere identificato). Il terzo rapinatore aveva fatto perdere le proprie tracce fuggendo a piedi per le campagne intorno al paese.

"Solidarietà a Mario Roggero e alla sua famiglia. Senza se e senza ma #iostoconroggero". E' il messaggio pubblicato su Facebook dall'assessore alla Sicurezza e al Commercio del Comune di Alba, Marco Marcarino, solidale con il gioielliere. In pochi minuti il post è stato condiviso da numerosi residenti e commercianti. Mario Roggero, il gioielliere che ha sparato, è stato interrogato a lungo dal pm Davide Greco della procura di Asti, che coordina le indagini, nella caserma dei carabinieri di Alba ma non sarebbe stato trattenuto.

La gioielleria aveva già subìto una rapina alcuni anni fa. Il 22 maggio 2015 il titolare Mario Roggero e le due figlie vennero legati e chiusi in bagno dai rapinatori, che poi fuggirono con gioielli e orologi per un valore complessivo di circa 300mila euro. A dare l'allarme furono le ragazze, dopo essere riuscite a liberarsi. Alcuni mesi dopo, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che avevano ripreso l'auto usata per la fuga, due rapinatori erano stati arrestati.