Rapina choc alla manager di Bulgari: il finestrino rotto mentre era in auto, bottino da 50mila euro

Era ferma al volante nel quartiere Parioli di Roma, quando un uomo con casco integrale e guanti ha rotto il finestrino dell'auto e le ha rubato bracciali e orologio. La rapina è avvenuta intorno alle 19 di ieri, 29 febbraio, ai danni di una 62enne, manager della griffe di gioielli di lusso Bulgari.

Un vero e proprio blitz per un valore complessivo di circa 50mila euro. La manager sarebbe stata minacciata con la pistola, ma non ha riportato alcuna lesione. Sul posto sono giunti gli agenti di Villa Gori, allertati da alcuni testimoni presenti in strada. Le indagini procedono con l'acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, nel tentativo di risalire all'identità del rapinatore. L'ipotesi più probabile, secondo gli investigatori, è che la donna sia stata seguita lungo il tragitto in auto e che il colpo fosse stato studiato nei dettagli.