Segue marito e moglie in strada, poi entra nel palazzo: rapina brutale e pugni in faccia

Li avrebbe pedinati per circa un'ora di passeggiata, seguendo le vittime per diversi chilometri, fino a quando sono rientrate a casa nell'androne del palazzo in cui vivono. Sarebbe stato dietro a quei due anziani attendendo il momento propizio per colpire. E poi, quando ha potuto, ha colpito con forza, violenza, senza pietà. Un uomo di 41 anni, italiano, è stato fermato nel weekend dalla polizia con l'accusa di rapina pluriaggravata per aver aggredito e derubato una coppia di anziani - 79 anni lui, 82 lei - lo scorso 9 luglio. Quella sera moglie e marito erano stati pestati nell'androne del condominio in cui vivono, un palazzo in via Lodovico Settala a Milano, vicino alla Stazione Centrale.

I due, come mostrano le immagini riprese dalle telecamere della strada e dello stabile, sono stati seguiti da un uomo che poi ha preso a pugni in faccia sia l'anziana che il compagno - che ha tentato di reagire - prima di fuggire con il borsello con documenti e cellulare del 79enne. Sulle sue tracce si sono subito messi gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Filippo Bosi, che - analizzando i frame ripresi dagli occhi elettronici - sono riusciti a ricostruire che il rapinatore ha incrociato la coppia in zona corso Concordia e che da lì ha iniziato a seguire moglie e marito, anche durante la spesa, per poi entrare in azione nel condominio.

Sabato mattina, durante un servizio, i poliziotti hanno notato in viale Lazio un uomo che corrispondeva alle descrizioni dell'aggressore e lo hanno controllato. In un'aiuola poco lontana gli agenti hanno trovato delle scarpe identiche a quelle utilizzate proprio il 9 luglio sera, un'ulteriore conferma che i sospetti erano fondati. Il 41enne è stato così sottoposto a fermo di polizia giudiziaria ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Dopo la rapina, i due anziani sono finiti in ospedale per le botte ricevute: lei è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni, lui con ferite giudicate guaribili in una settimana.