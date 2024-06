Rapina brutale nel negozio: la proprietaria legata a una sedia da un "uomo distinto"

Le mani che le tappano la bocca per non farla urlare, un coltello per minacciarla e le fascette strette intorno ai polsi per bloccarla. Ha vissuto un incubo la proprietaria del negozio "Folies Antiques" in via Giuseppe Barbaroux in centro a Torino: è stata rapinata e trascinata nel retro bottega, sotto la minaccia di un coltello, da un "uomo distinto" (così è stato descritto dalla vittima) che il giorno prima era entrato a chiedere informazioni nella sua rivendita di antiquariato.

Secondo quanto ricostruito finora, sabato 15 giugno, in pieno giorno, un uomo si è presentato nel negozio e, dopo averla minacciata con un coltello, ha legato la proprietaria con del nastro adesivo a una sedia nel retro dell'attività commerciale e ha portato via merce dal valore complessivo di 30mila euro. Poi il ladro è scappato. Non è ancora chiaro se il malvivente sia riuscito a farsi aprire anche la cassaforte.

La donna è riuscita a liberarsi dopo circa un'ora, e ha chiamato le forze dell'ordine e il marito. Sulla vicenda sta indagando la polizia: gli agenti hanno acquisito le immagini di tutte le telecamere di videosorveglianza installate nel circondario per cercare di incastrare il rapinatore. Gli investigatori della scientifica, intanto, hanno eseguito i rilievi necessari in cerca di impronte digitali.