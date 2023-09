Tenta di rapinare un novantenne: bloccato e malmenato dai passanti

Ha provato a rapinare un anziano di 93 anni, ma non ha previsto la reazione del malcapitato, né dei passanti. Il rapinatore, un 51enne si è trovato infatti inaspettatamente di fronte sia la reazione dell'uomo che quella dei presenti che, vista la scena, lo hanno bloccato e malmenato. È accaduto nella giornata di oggi, giovedì 7 settembre 2023 a Cagliari. L'uomo, bloccato successivamente dai carabinieri, è finito in manette con l'accusa di tentata rapina ed evasione. Il malvivente, al momento del delitto, si sarebbe dovuto infatti trovare a casa in quanto condannato agli arresti domiciliari. L'episodio è avvenuto nella prima mattinata: l'uomo si sarebbe avvicinato all'anziano con l'obiettivo di sottrargli il portafogli.

Colpito dall'inaspettata reazione dell'anziano e poi fuggito, ma è stato bloccato dai passanti che lo hanno malmenato. Sul posto sono arrivati, poco dopo, sia i carabinieri che un'ambulanza del 118. La vittima della tentata rapina è stata trasportata all'ospedale dove le sono state riscontrate ferite guaribili in 15 giorni. Il 51enne è stato invece arrestato e dovrà ora affrontare un processo per direttissima.

Continua a leggere su Today.it...