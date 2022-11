Rapinatore svuota la cassa di un ostello ma le telecamere riprendono tutto

Un uomo arriva all'ostello su uno scooter rubato, preleva quel poco che c'è nella cassa e poi si allontana. È il racconto per immagini, quelle riprese dalle telecamere della videosorveglianza, della rapina messa a segno lo scorso 28 agosto in una struttura ricettiva di piazza Santa Maria la Nova, ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Adesso un 49enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di essere l'autore del colpo.

Nel video diffuso oggi dai militari dell'Arma si vede un uomo che arriva all'ostello a bordo di un ciclomotore, risultato poi rubato poco prima in via Calata Trinità Maggiore. Entra indossando il casco e, in presenza di un dipendente della struttura, fruga nella cassa prendendo quel poco che c'è: 45 euro in banconote da 5. Le indagini hanno portato all'ingatao, che è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.