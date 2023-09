Armato di pistola tenta una rapina al bar: i clienti lo picchiano

È entrato in un bar con il volto coperto e una pistola in mano, con l'intenzione di mettere a segno una rapina. Un piano criminale interrotto dall'intervento dei clienti, che dopo i primi attimi di esitazione hanno assaltato il rapinatore. Le immagini, riprese dalle telecamere dell'esercizio commerciale di Pompei, in provincia di Napoli, sono diventate virali sui social.

Dai primi accertamenti dei carabinieri, che stanno ricostruendo l'accaduto, i fatti sarebbero avvenuti la mattina dello scorso 21 settembre in un bar di via Nolana a Pompei. I carabinieri della locale stazione e della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti e hanno rinvenuto e sequestrato una pistola risultata a salve che il bandito avrebbe perso durante la fuga.

