Rapina violenta in villa, proprietari imbavagliati e sequestrati: le immagini

A Siracusa i carabinieri hanno arrestato quattro persone per una violenta rapina in villa, avvenuta nella zona Fanusa Arenella nel gennaio scorso. Come si vede nel video, i rapinatori sono entrati nell'abitazione armati e con il volto coperto da passamontagna, aggredendo le persone presenti (uno dei figli del proprietario e la fidanzata), immobilizzandole con delle fascette in plastica e imbavagliandole con del nastro adesivo.

I banditi li hanno minacciati con armi e coltelli per farsi indicare il luogo dove erano custoditi soldi e gioielli. Dopo aver messo la casa a soqquadro, i rapinatori si sono impossessati di oggetti di valore e di una cassaforte di grandi dimensioni, caricata nel portabagagli dell'auto, prima di darsi alla fuga. Successivamente le vittime sono riuscite a liberarsi e a dare l'allarme, consentendo ai carabinieri di intercettare, poco dopo, l'auto dei banditi.

Nella fasi concitate della fuga uno dei rapinatori ha dimenticato il passamontagna e dei guanti, grazie ai quali è stato possibile identificarlo tramite il dna. Successivamente si è riusciti a risalire anche agli altri complici.

