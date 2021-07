Il rapinatore inseguito dalle vittime che finisce in ospedale dopo il colpo

Non è andato affatto bene il colpo per un ladro, arrestato mercoledì sera dai carabinieri dopo aver cercato di rapinare una tabaccaia. Il blitz dell’uomo, un italiano di 69 anni è avvenuto verso le 19 nel milanese. Lì, il ladro ha sorpreso la donna, una 30enne, mentre caricava in macchina 53 stecche di sigarette. Come riporta anche MilanoToday, lui ha afferrato il bottino ed è fuggito a bordo della sua auto.

Purtroppo per lui però la tabaccaia e il fratello, che era insieme a lei, si sono messi sulle sue tracce, hanno dato l'allarme ai militari e hanno cominciato a inseguirlo. La "caccia" ha dato i suoi frutti a Truccazzano, nel Milanese, a circa sei chilometri di distanza, dove i due sono riusciti a bloccare il 69enne.

Il ladro, ormai in trappola, ha cercato di reagire e ne è nata una colluttazione con il fratello della vittima. È stato proprio il rapinatore, però, ad avere la peggio: è finito al pronto soccorso dell'ospedale di Melzo, da dove è stato dimesso poco dopo con una prognosi di 15 giorni per le ferite. Uscito dall'ospedale, l'uomo è stato poi dichiarato in arresto con l'accusa di rapina impropria.