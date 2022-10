Banditi armati tentano colpo in tabaccheria, raid ripreso dalle telecamere

Casco integrale e pistola in pugno, scendono dallo scooter ed entrano in tabaccheria. Due uomini ieri hanno tentato l'assalto in un esercizio commerciale di via Dario Fiore ad Afragola (Napoli). All'esterno del negozio, però, c'era un carabiniere, libero dal servizio, che è intervenuto mettendo in fuga i malviventi. A quel punto è iniziato un inseguimento in strada con il militare che, aggrappandosi al giubbino del passeggero in scooter, ha fermato la corsa dei due rapinatori facendogli perdere il controllo dello scooter. C'è stata anche una violenta colluttazione durante la quale sono stati esplosi due colpi di pistola che, però, era a salve.

Le telecamere di sorveglianza della tabaccheria hanno ripreso tutto e le immagini sono diventate virali.

Uno dei due banditi, un 40enne di Casoria già noto alle forze dell'ordine, è stato soccorso e arrestato. Ferito anche il carabiniere, che ha avuto sette giorni di prognosi. Il complice, invece, è riuscito a fuggire a bordo dello scooter, risultato rubato. Indagini in corso anche per verificare l'eventuale coinvolgimento da parte dell'arrestato in altre rapine che si sono verificate nei giorni scorsi in quella zona.

