Rapina in tabaccheria: ruba i gratta e vinci e spara a padre e figlia

Rapina con sparatoria a Milano. I titolari di una tabaccheria, padre e figlia di 67 e 31 anni, sono stati rapinati dei gratta e vinci da un uomo intorno alle 21 di sabato 4 maggio in via Costantino Baroni, zona Gratosoglio, quartiere a sud del capoluogo lombardo. Secondo quanto trapelato finora, il malvivente si è avvicinato ai due e ha intimato loro di consegnare il sacco con i biglietti mentre stavano uscendo dal locale. Al loro rifiuto, l'uomo ha esploso dei colpi probabilmente con una pistola, estratta all'improvviso. Per fortuna, i malcapitati sono stati colpiti solo di striscio: nessuno è in pericolo di vita. Non è noto al momento che tipo di arma da fuoco avesse.

Poi il rapinatore è scappato. Subito è stata allertata la polizia che ha fatto partire le ricerche, anche con l'aiuto dei filmati delle telecamere di videosorveglianza installate in zona: potrebbero aver ripreso la scena. Si indaga per dare un volto al rapinatore e stabilire l'esatta dinamica dei fatti.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118 che hanno accompagnato le vittime all'ospedale Humanitas di Rozzano. Hanno riportato escoriazioni e ferite al fianco e alla coscia, guaribili in pochi giorni.