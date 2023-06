Baby gang contro un bengalese: picchiato e accoltellato per duemila euro

Cinque contro uno, cinque ragazzini ancora minorenni contro un adulto, col branco che si avventa sulla vittima e gli sferra anche una coltellata per rubargli duemila euro. Gli inquirenti hanno ricostruito l'aggressione messa a segno a marzo a Napoli, quando un bengalese è finito in codice rosso in ospedale. Cinque minorenni sono stati arrestati dalla polizia.

La vittima, secondo l'accusa, è stata prima aggredita con calci e pugni. Poi, uno dei cinque baby aggressori, avrebbe sferrato una pugnalata al torace. L'uomo è stato soccorso e portato in codice rosso all'ospedale Cardarelli per essere sottoposto a intervento chirurgico d'urgenza.

L'analisi delle immagini registrate da impianti di videosorveglianza pubblici e privati presenti sul posto, le descrizioni fornite dalla vittima e dai testimoni hanno permesso di individuare i cinque. Adesso per loro è stata disposta la custodia cautelare in istituto penale minorile. Sono inoltre in corso ulteriori indagini per verificare l'eventuale responsabilità degli indagati in merito a episodi simili.

