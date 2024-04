"Siamo della Finanza": poi scatta la rapina shock in villa. Chi sono gli arrestati

Quando due finanzieri si sono presentati alla porta della loro casa a Castelnuovo del Garda (Verona), hanno aperto e li hanno fatti entrare ma non sapevano che stava iniziando un incubo. Due anziani si sono ritrovati legati e imbavagliati mentre banditi travestiti da finanzieri saccheggiavano ogni stanza. La violenta rapina è stata messa a segno lo scorso 29 maggio e adesso due uomini sono stati arrestati. I carabinieri di Peschiera del Garda, con il supporto dei colleghi di Rovereto, hanno messo le manette ai polsi di un 65enne e 55enne, entrambi residenti in Trentino Alto Adige. Per l'accusa sono i basisti dell'assalto e uno avrebbe anche partecipato in prima persona.

I rapinatori indossavano una pettorina con la scritta "Guardia di finanza" e la placca distintiva al collo. Sono entrati con la scusa di un controllo nella villa delle vittime. Una volta dentro, sono stati spalleggiati da altri due complici. I padroni di casa si sono ritrovati sul divano, immobilizzati con fascette da elettricista e minacciati con una pistola semiautomatica e un taser. I ladri hanno portato via 500 euro in contanti, una carabina (regolarmente detenuta) e una collanina d'oro strappata dal collo di uno dei coniugi. Prima di scappare hanno imbavagliato e rinchiuso le vittime nel bagno dello scantinato. L'allarme è scattato quando marito e moglie sono riusciti a liberarsi.

Gli inquirenti sono arrivati agli arrestati anche grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza e ai lettori di targhe presenti nella zona. In casa di uno degli indagati i carabinieri hanno trovato berretti, magliette, paletta segnaletica, pettorina catarifrangente con insegne della guardia di finanza, ma anche pistola giocattolo priva di tappo rosso, un passamontagna e un portafoglio con all'interno insegne di graduati dell'Arma. Le indagini proseguono per individuare tutti gli altri complici.