Rapinato in strada, muore poco dopo davanti alla moglie

Tragedia in piazza Principe Umberto, in pieno centro a Napoli, dove un uomo di 70 anni è stato rapinato mentre si trovava in compagnia della moglie. Molto scosso, si è allontanato in auto per poi accostare dopo poco nella vicina via Taddeo da Sessa per un malore che gli ha stroncato la vita, intorno alle 13.30 di mercoledì 19 ottobre.

Non è escluso che proprio lo choc della rapina gli abbia causato un malore e il cedimento fisico. Fatto sta che improvvisamente si è accasciato al suolo. Con ogni probabilità verrà disposta l'autopsia, per chiarire le cause e i fattori che hanno portato al decesso dell'uomo.

L'ambulanza del 118 giunta sul posto ha provato invano a rianimarlo. Sono in corso le indagini della polizia per individuare l'autore della rapina e ricostruire l'intera dinamica che ha portato al decesso del 70enne. Si cerca soprattutto di risalire ad immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver ripreso il tutto. Sono stati ascoltati anche i passanti e la moglie dell'uomo, la cui testimonianza può essere fondamentale per ricostruire la vicenda.