Un 17enne è morto nella notte a Napoli e un altro è stato arrestato dopo un conflitto a fuoco con la polizia. Gli agenti sono intervenuti per sventare una rapina ai danni di alcuni minorenni. Secondo le prime informazioni il morto era del quartiere di Forcella. I fatti sono accaduti alle 4,30 di stamane, quando i due hanno avvicinato alcuni ragazzi a piedi tra via Duomo e via Marina, forse per rapinarli dei cellulari e dei portafogli.

Il rapinatore di 17 anni morto in uno scontro a fuoco con la polizia a Napoli

Proprio in quel momento, sempre secondo le prime ricostruzioni dei fatti, passavano due agenti in borghese e sarebbe nato un conflitto a fuoco dopo che i rapinatori hanno sparato per primi. L'altro rapinatore, che ha 18 anni, si trova in ospedale e piantonato dalla polizia. Gli agenti hanno recuperato la pistola. L'agenzia di stampa AdnKronos conferma che il tentativo di rapina a mano armata è avvenuto in via Duomo, nei pressi della zona portuale, ai danni di tre automobilisti. Un equipaggio dei Falchi è intervenuto per impedirla. Secondo il Corriere e Repubblica il complice che era con lui si chiama Ciro De Tommaso è il figlio di Gennaro De Tommaso, noto come "Genny la Carogna", il capo ultras del Napoli immortalato nel 2014 durante la "trattativa" per la finale di Coppa Italia all’Olimpico di Roma: negli scontri fuori dallo stadio fu colpito a morte il tifoso partenopeo Ciro Esposito.

Intanto vengono sentite in questura a Napoli, per ricostruire la dinamica dei fatti, le vittime della rapina avvenuta questa mattina in via Duomo, nei pressi della zona portuale, in cui è rimasto ucciso un rapinatore di 17 anni. Secondo quanto ricostruito finora, due giovani a bordo di uno scooter hanno bloccato un'auto e armati di pistola stavano rapinando le tre persone a bordo. Sul posto è intervento un equipaggio dei Falchi della polizia. Nel corso dell'intervento, uno dei due rapinatori, un 17enne, è rimasto ucciso da un colpo di pistola mentre l'altro, un 18enne è stato arrestato. Entrambi erano già conosciuti alle forze dell'ordine. L'arma utilizzata per la rapina è stata sequestrata e lo scooter utilizzato per la rapina è risultato rubato.

Ciro De Tommaso e L.C.

L'agenzia di stampa Agi scrive che le iniziali del 17enne morto sono L.C. e che la dinamica dei fatti è ancora da chiarire. Una seconda ricostruzione esclude il conflitto a fuoco tra i poliziotti e i due. A quanto pare Ciro De Tommaso non è ferito e sta rispondendo alle domande del pubblico ministero in questura.

Il questore di Napoli Alessandro Giuliano fa sapere che "il Capo della Polizia, con cui sono in costante contatto e che segue attentamente la vicenda, pur nel pieno rispetto degli esiti dei doverosi accertamenti della Magistratura e dell'umana pietà per la morte di un ragazzo, mi ha raccomandato di rinnovare la sua vicinanza e il sostegno agli operatori della Polizia di Stato come delle consorelle forze di polizia che sono chiamati, rischiando la vita, ad affrontare un contesto criminale diffuso ed estremamente pericoloso".