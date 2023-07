Rapinatori si travestono da donna per svaligiare banche e uffici postali

Sette uomini sono accusati di essere gli artefici di una serie di rapine messe a segno ai danni di banche e uffici postali nelle province di Napoli, Caserta e Salerno nel 2022 e nei primi mesi del 2023. Alcuni componenti della banda, per mettere a segno i colpi, si sarebbero anche travestiti da donna. La polizia, dopo mesi di indagini, li ha arrestati con l'accusa di "associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, mediante l'utilizzo di armi da fuoco".

Le indagini, svolte dalla Squadra Mobile di Napoli e dal commissariato di Portici-Ercolano, sono state avviate dopo una rapina all'ufficio postale di Ercolano nel febbraio 2022. L'analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza e le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno portato a E.V. - già ai domiciliari all'epoca dei fatti - e ad altri due indagati: F.F. e D.G. Il primo sarebbe stato il capo.

Sono accuati anche delle rapine negli uffici postali di Mondragone, Scafati (tentata), Castel Volturno, Napoli (via Gomez D'Ayala) e Marano, avvenute nei mesi di febbraio, aprile, novembre 2022 e febbraio 2023. Inoltre, sono stati individuati i presunti autori di due rapine consumate in danno della Banca Bper di Volla, dove sono stati rubati più di 270.000 euro, e Intesa San Paolo di Napoli (via Nazionale delle Puglie), dove sono stati sottratti più di 140.000 euro, avvenute nei mesi di aprile e agosto dello scorso anno.

Secondo gli inquirenti la banda non agiva a caso. Ogni colpo era preceduto da accurati sopralluoghi e spesso al momento dell'azione i banditi si travestivano da donna.

E.V., in passato, era stato già fermato perché ritenuto l'autore con altri complici del furto "Salvator Mundi", quadro attribuito alla Scuola di Leonardo Da Vinci venduto dalla casa d'asta Christie's di New York per un valore di 450 milioni di dollari. Inoltre, il 15 febbraio scorso, era sfuggito all'arresto ed era stato rintracciato un mese dopo a Casoria (Napoli).

