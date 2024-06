Esplosivo e bande chiodate per rapinare i bancomat: presa la banda "delle marmotte"

Esplosivi artigianali per fare saltare in aria i bancomat e portare via i soldi. Agiva così una banda a Foggia. Otto persone sono state fermate dalla polizia con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al furto aggravato agli sportelli Postamat e bancomat, rapina, furto in esercizi commerciali, detenzione di armi e fabbricazione di manufatti. Avrebbero prodotto le cosiddette "marmotte": pale caricate all'estremità con materiale esplosivo dalla portata distruttiva assimilabile agli ordigni esplosivi e alle armi da guerra.

L'indagine, avviata a febbraio, è partita da alcune rapine a mano armata che avevano gettato nel panico i commercianti. Da qui si è arrivati agli indagati. Secondo l'accusa sono specializzati in assalti agli sportelli automatici di banche. Il raggio d'azione era ampio: Foggia ma anche Basilicata, Campania e Abruzzo.

Foggia, circa 80 poliziotti #Squadramobile coordinati da #Sco eseguono fermo nei confronti di 8 persone per furto a sportelli bancomat, rapina e altri reati. Le indagini sono partite dopo alcune rapine che avevano destato allarme sociale nella comunità di Cerignola#20giugno pic.twitter.com/UK1YwNspXM — Polizia di Stato (@poliziadistato) June 20, 2024

(Video polizia)

Il modus operandi era sempre lo stesso: lo studio delle aree di interesse con vie di fuga e posizionamento delle telecamere di videosorveglianza cittadina, poi i blitz. Sembra che usassero auto potenti e veloci, spesso rubate o noleggiate, per fuggire.

Nel caso delle rapine ai danni di negozi, la refurtiva - come i esempio biglietti "gratta e vinci" e tabacchi - veniva rivenduta. Per i furti agli sportelli automatici invece usavano le bombe artigianali e per garantirsi la fuga gettavano bande chiodate a terra.

Durante l'indagine sono stati sequestrati diversi ordigni rudimentali, parrucche, arnesi da scasso, e circa 11 chilogrammi di esplosivo. Le auto rubate sono state riconsegnate ai legittimi proprietari.