Maschere teatrali sul viso e moto per la fuga: gli assalti dei rapinatori in stile "Point break"

Per i loro colpi usavano armi e moto di grossa cilindrata e in alcuni casi hanno fatto ricorso a maschere create in un laboratorio teatrale per camuffare i volti. Carabinieri e procura di Napoli Nord hanno chiuso il cerchio sulla banda dei rapinatori alla "Point break" e scoperto un giro d'affari illegale da oltre 150 mila euro.

Nei confronti di sette persone (una è ricercata, ndr), indiziate a vario titolo di associazione per delinquere e rapina aggravata dall'uso di armi, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'ordinanza è stata emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale Procura della Repubblica guidata da Maria Antonietta Troncone.

Le indagini sono state condotte da ottobre 2022 ad agosto 2023. Già a maggio 2023 sei indagati erano stati raggiunti da provvedimenti restrittivi. Secondo quanto reso noto il metodo utilizzato era quello del "filo inverso". Prima venivano individuati imprenditori, commercianti o agenti di commercio, poi il "filatore" pedinava le vittime e ne studiava le abitudini per capire quando effettuava i versamenti di denaro contante; poi si passava all'azione. La vittima era aggredita e minacciata con armi prima che effettuasse il deposito.

La banda è considerata responsabile anche di rapine ai danni di istituti di credito in provincia di Napoli, Parma ma anche in Belgio. In quest'ultimo caso con l'aiuto di un basista in Romania e comprando da un laboratorio teatrale quattro speciali maschere in silicone, del valore di circa 500 euro ciascuna, per coprire il volto durante il "colpo".