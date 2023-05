"Fermatela, ha rapito mio figlio": cosa sappiamo della donna che ha cercato di scappare col bimbo

Ha tentato di rapire un bambino di 2 anni mentre il piccolo si trovava a pochi passi dai genitori. È successo domenica pomeriggio a Milano, nella centrale piazza Gae Aulenti, in zona Porta Nuova come confermato dai carabinieri del comando provinciale meneghino.

Tutto è successo nel giro di pochi istanti, poco dopo le sei di pomeriggio. Il piccolo si trovava in piazza Aulenti insieme ai genitori e al fratello di 7 anni. Con loro anche un'amica di famiglia con un bambino di 8 anni. Mentre le mamme stavano acquistando un gelato l'uomo, 41enne, era fuori ad attendere, e poco più in là i tre bambini che stava giocando tra loro. Ad un certo punto, una donna di 22 anni, di cittadinanza italiana e origine nordafricana, si è avvicinata insieme a una sua amica: prima ha parlato con i tre bambini, poi ha afferrato quello di due anni ed è corsa via. Il papà si è accorto di tutto e ha iniziato a urlare. La donna ha lasciato il piccolo.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri del radiomobile, che hanno preso in consegna la 22enne, denunciandola per sequestro di persona. Ha piccoli precedenti per furto e sarebbe affetta da "patologie psichiatriche". L'intervento ha creato scalpore in piazza, con assembramento da parte dei passanti per capire esattamente che cosa fosse successo e l'applauso finale della folla.