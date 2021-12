Strage di Ravanusa: cosa ha provocato la rottura del tubo?

Una palazzina di 4 piani è interamente crollata, altre tre sono crollate e altre sono state lesionate. "E' improvvisamente andata via la luce, poi sono venuti giù il tetto e il pavimento". E' il drammatico racconto di Rosa Carmina, una delle due superstiti del crollo di Ravanusa. "Il gas si è accumulato o nel sottosuolo o in un ambiente chiuso. A innescare l'esplosione potrebbe essere stata anche l'attivazione dell'ascensore", ha detto il comandante dei vigili del fuoco di Agrigento, Giuseppe Merendino. "Nei prossimi giorni faremo accertamenti più approfonditi - ha aggiunto - certo è che una esplosione così è un evento eccezionale". Si scava ancora, ma gli inquirenti sono già al lavoro.

Tre corpi dei sei dispersi sono stati ritrovati nella notte dai Vigili del fuoco, che hanno scavato per tutta la notte. I cadaveri erano sotto le macerie della palazzina di quattro piani crollata. Vigili del fuoco al lavoro per estrarre i tre corpi.

Ravanusa: inchiesta su un disastro

L'ingente perdita di gas nella rete di metano ha causato un'esplosione che ha danneggiato almeno sette palazzine. Tra le cause della rottura del tubo potrebbe esserci il maltempo o uno smottamento del terreno. Un intero quartiere è stato devastato dallo scoppio. I vigili del fuoco non escludono alcuna ipotesi. L'inchiesta (il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha aperto il fascicolo per disastro e omicidio colposi) è solo all'inizio e sarà molto complessa. Ci sono diecimila metri quadrati da controllare, decenni di documentazione da acquisire, amministratori ed ex da sentire, i lavori di manutenzione negli anni a quelle condutture. Probabilmente sotto quelle palazzine di Ravanusa per un giorno intero o più si è accumulato gas metano nel sottosuolo: il gas deve raggiungere un livello di concentrazione tra il 5 e il 15 per cento all’interno di un ambiente chiuso, dopodiché anche una microscintilla può scatenare esplosioni devastanti. E' bastato forse il pulsante di ascensore, o la luce accesa in una stanza, o una sigaretta, per innescare. Ma sbilanciarsi è impossibile. Così ipotizzavano i tecnici che nel pomeriggio si muovevano fra le macerie. Nessuno ufficialmente si sbilancia. "È troppo presto, siamo ancora nella fase di primo intervento", dice ai quotidiani una fonte vicina alle indagini. "C'è stato un grosso accumulo di gas - dice un responsabile della Protezione Civile - anche se l'Italgas sostiene che solo pochi giorni fa sono stati fatti controlli e non è stata accertata alcuna perdita". L'impianto della zona ha almeno dieci anni e l'area è soggetta a frane e smottamenti.

Il comandante dei carabinieri di Agrigento, Vittorio Stingo, ha detto che "fino a quando non verranno trovati i dispersi, non è possibile sequestrare l'area e cominciare a indagare". Un'ipotesi arriva dal capo della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina: "Può esserci stata la rottura di una conduttura del gas che ha creato una sacca al di sotto di una delle palazzine. A provocarla potrebbe essere stato un cedimento del terreno, ci sono spaccature sulla strada che lo lascerebbero pensare". Ipotesi al momento, nulla più. Nei giorni prima dell’esplosione qualcuno aveva avvertito odore di gas, ma ufficialmente nessuno ha ricevuto segnalazioni. Il consigliere comunale di Ravanusa Giuseppe Sortino dice: "Purtroppo non è la prima volta che si registrano fughe di gas, tamponate nel tempo con interventi di manutenzione da parte dei tecnici, ma se pensiamo che la rete del metano è stata realizzata quasi quarant'anni fa, considerato che Ravanusa è stato uno dei primi paesi ad avere il metano, credo che non ci sia stata una manutenzione adeguata".

Si analizzeranno tutte le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. L'obiettivo sarà capire come abbia camminato il fuoco, da dove sia partito, quale sia stato il vero punto d’origine dell’esplosione. Ora la priorità è trovare chi è sotto le macerie. Italgas, che gestisce la rete del metano dei paesi della zona, ha escluso che ci fossero delle perdite e che abbiano ricevuto segnalazioni, precisando che tutta la rete cittadina è stata ispezionata nel 2020 e 2021. Sotto il suolo italiano c'è una rete di distribuzione del gas lunga 265.920 chilometri: solo nel 2020 è cresciuta di 1.885 chilometri. La rete è gestita da 194 società, grandi e piccole.

I nomi delle vittime e dei dispersi

Si scava tra le macerie alla ricerca di superstiti. Le vittime accertate sono Pietro Carmina, 68 anni, docente di storia e filosofia dell'istituto Foscolo di Canicattì; di Maria Crescenza Zagarrio, 69 anni e di Calogera Gioachina Minacori, 59 anni. Fra i dispersi una giovane coppia. Oltre 150 gli sfollati.

Il professor Carmina, classe 1953, era un docente di storia e filosofia al liceo classico di Canicattì, dove era stato anche vicepreside. La moglie, Carmela Scibetta, è dispersa. Una intera famiglia è stata colpita dall'esplosione. In una palazzina crollata, c'erano: al primo piano, Rosa Carmina, trovata viva tra le macerie. Al secondo piano la cognata: Giuseppa Montana, sopravvissuta. Al terzo erano in quattro: Angelo Carmina che risulta disperso, la moglie Enza Zagarrio che è morta, il figlio Giuseppe Carmina e la nuora Selene Pagliarello, incinta di nove mesi. I due erano andati a far visita alla coppia: entrambi sono dispersi. Al quarto piano c'erano Calogero Carmina, la moglie Calogera Gioachina Minacori e il figlio Giuseppe.