Esplosione a Ravanusa, le ultime notizie a 40 ore dalla strage

A 40 ore dall'esplosione per una fuga di gas a Ravanusa che ha distrutto quattro palazzine e ne ha devastate altre quattro, sale a sette il bilancio ufficiale delle vittime della tragedia.

Dopo un'intera notte di scavi tra le macerie i vigili del fuoco hanno estratto il corpo di Selene Pagliarello, l'infermiera incinta al nono mese che avrebbe dovuto partorire la settimana prossima, quello del marito Giuseppe Carmina e quello del suocero Angelo Carmina. Il quarto dovrebbe essere, anche se ancora non c'è stata l'identificazione ufficiale, quello di Carmela Scibetta.

I quattro corpi trovati questa mattina erano tutti nello stesso punto: in quello che era il terzo piano del palazzo di quattro crollato in seguito all'esplosione. I vigili del fuoco li hanno individuati sotto una montagna di calcinacci, pezzi di cemento e tondini di ferro. Le salme sono partite per gli obitori.

Gli unici sopravvissuti all'esplosione sono due donne: Giuseppina Montana e Rosa Carmina, entrambe estratte dalle macerie nella tarda serata di sabato.

Calogero Carmina e Giuseppe Carmina sono i due ultimi dispersi e i vigili del fuoco li stanno ancora cercando. Le operazioni di ricerca, hanno ribadito i vigili del fuoco, andranno avanti fin quando tutti i corpi non saranno stati trovati.

Poi si passerà alla rimozione delle macerie per arrivare ad individuare il punto in cui c'è stata la rottura della tubatura che ha provocato la strage. Una fase che si aprirà con un nuovo sopralluogo dei magistrati e degli investigatori e che di fatto sarà il primo passo dell'inchiesta per individuare eventuali responsabili della tragedia.

Intanto i carabinieri hanno accertato che 5 giorni prima della strage c'è stato un intervento di manutenzione ordinaria sull'impianto della rete di metano che non aveva evidenziato alcuna criticità. Il verbale d'intervento consentirà di accertare che chi ha materialmente eseguito il collaudo abbia eseguito un lavoro a regola d'arte.

Dalle testimonianze raccolte da AgrigentoNotizie fughe di gas si sarebbero conseguite anche nei mesi precendenti la strage con interventi a più riprese dei vigili del fuoco.