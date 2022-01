Ravanusa: il punto esatto di rottura

Dopo due giorni di operazioni peritali, i consulenti tecnici del pm, unitamente a quelli di Italgas Reti, sotto la supervisione del Procuratore Aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e con la partecipazione del collegio difensivo, hanno individuato, tramite delicati scavi meccanici, un punto esatto di rottura della rete di metano posta al di sotto del manto stradale di via Trilussa in prossimità della abitazione del professori Pietro Carmina". E' quanto comunica all'Adnkronos il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio che coordina l'inchiesta per omicidio plurimo colposo e disastro colposo per la morte di nove persone dopo l'esplosione avvenuta a Ravanusa.

"Si è proceduto ad effettuare ulteriori scavi manualmente e in prossimità di un punto di rottura è stata rilevata, ancora a distanza di giorni dalla esplosione, una residua sacca di metano domestico ben distinguibile dal tipico odore", spiega Patronaggio. "Le operazioni tecniche, con l'ausilio dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Agrigento, del Nucleo Investigativo Antincendio e del Gruppo movimento terra dei Vigili del fuoco Direzione Sicilia, proseguiranno ad oltranza anche oggi", fa sapere il magistrati. "Si ipotizza una perdita di gas dalla rete di distribuzione del metano che ha creato un accumulo sotterraneo spostandosi nelle abitazioni limitrofe - dice Patronaggio - Eventuali altre acquisizioni tecniche saranno disvelate nel prosieguo se non contrastanti con il segreto investigativo e con le garanzie spettanti agli indagati".

Nove morti e un bimbo che dopo pochi giorni, forse ore, sarebbe dovuto nascere (Samuele il nome che era stato scelto per lui) e soltanto due sopravvissuti: è il bilancio pesantissimo della tragedia dell'11 dicembre 2021 a Ravanusa.