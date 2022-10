Iniziato lo sgombero del rave party di Modena

Polizia e Carabinieri hanno iniziato lo sgombero del rave che si sta tenendo a Modena. Le forze dell'ordine hanno annunciato che non entreranno all'interno del capannone industriale. "La struttura è pericolante poiché le pareti non sono ancorate". Così l'annuncio alle centinaia di giovani raccolti nel rave Witchtek 2k22 che sono stati invitati ad uscire dal capannone sotto sequestro.

Dentro il rave party di Modena

Come annunciato dal Ministero dell'interno Piantedosi sembra concretizzarsi l'ipotesi di uno sgombero, per impedire al rave di proseguire fino alla giornata di domani. L'intera domenica è stata di preparazione e pianificazione, mentre all'alba di oggi sono iniziate ad arrivare le camionette dei plotoni di polizia in tenuta antisommossa. Sul posto è anche sopraggiunto un elicottero per sovrintendere le operazioni. Diversi giovani dalle prime luci di oggi stanno lasciando autonomamente il luogo del Rave.

I cronisti di Modenatoday sono entrati nel rave e raccontano come il cuore dell'evento, il Witchtek 2k22, sia il capannone al cui interno è stato costruito un gigantesco impianto audio. Un vero e proprio muro di casse che pompano instancabili musica tecno ha volume elevatissimo e davanti al quale ballano centinaia di giovani. Nell'area sono stati allestiti diversi stand commerciali, vendono cibo bevande e merchandising vario. Chi non possiede un veicolo è accampato in tenda e nelle vigne intorno alla struttura, e conduce una vita da campeggio a tutti gli effetti. Lo sballo è la consuetudine. Durante il sopralluogo i cronisti di ModenaToday hanno potuto osservare in prima persona lo scambio e il consumo di cocaina e di pastiglie di indubbia natura, insieme alla presenza di persone in evidente stato di alterazione psicofisica.