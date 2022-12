Rave in centro città per protestare contro il decreto del governo "fascista" Meloni

Una festa improvvisa per protestare contro il decreto anti rave del governo Meloni. Duecento persone in strada, a Caracalla, all'ombra del colle Palatino nel centro di Roma, per manifestare apertamente contro l'articolo 633bis, il cosiddetto "decreto rave", che dispone pene più severe contro chi non rispetta il divieto di organizzare feste e raduni non autorizzati.

Come riporta RomaToday, musica a tutto volume, balli e striscioni contro il decreto rave per una manifestazione che fa parte dell'iniziativa "Tekno against repression" organizzata in tutta Italia e in alcune piazze della Francia, da Parigi a Tolosa. Alla festa stanno partecipando un centinaio di persone: l'evento si sta svolgendo in maniera serena, allegra e senza particolari problematicità. A sorvegliare a vista i manifestanti una trentina di poliziotti.

In un manifesto dell'iniziativa si legge: "In Italia, il governo fascista di Giorgia Meloni prevede per gli organizzatori di free party con più di 50 persone, tra i 3 e i 6 anni di carcere oltre a una pesante multa".