Maxi rave party sul lago, morto un 25enne: "Colpa del governo"

È stato trovato morto il ragazzo di 25 anni di cui si erano perse le tracce domenica sera dopo un tuffo nel lago di Mezzano, nel viterbese, durante un mega rave party organizzato abusivamente.

Stando ai primi accertamenti, la vittima è un cittadino inglese residente a Reggio Emilia. Il suo corpo senza vita è stato trovato intorno all’ora di pranzo di lunedì, dopo ore di ricerche da parte di vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri. A dare l'allarme erano stati alcuni amici domenica sera, riferendo che il 25enne si era allontanato intorno alle 19.30 annunciando l'intenzione di tuffarsi nel lago per cercare sollievo dalle temperature torride: non vedendolo tornare, il gruppo aveva chiesto aiuto.

Il rave non autorizzato è stato organizzato tra Valentano e Latera per Ferragosto e dovrebbe andare avanti per giorni. Oltre 5.000 ragazzi provenienti da tutta Italia e da alcune parti d'Europa sono arrivati nell’alta Tuscia per partecipare, accampandosi con tende e sacchi a pelo e scatenando timori non soltanto per questioni di sicurezza e incolumità, ma anche per il rischio contagi da covid-19 causa assembramenti. Nella giornata di domenica, inoltre, due ragazzi sono stati ricoverati in ospedale per coma etilico.

Rave party sul lago di Mezzano, i sindaci: "Intervenga la ministra Lamorgese"

La morte del giovane ha riacceso la polemica intorno al rave, con i sindaci del territorio che, preoccupati, hanno chiesto l’intervento della ministra Lamorgese: “Siamo seriamente preoccupati per quanto sta accadendo al “Rave Party” allestito illegalmente in un’area privata sulle sponde del lago di Mezzano - ha detto Stefano Bigiotti, sindaco di Valentano - Una situazione che pregiudica la sicurezza dell’intera comunità locale, che condanniamo con fermezza. Ci auguriamo che i colpevoli di questa scellerata e vergognosa iniziativa possano essere prontamente individuati e assicurati alla giustizia. Questo anche per rispetto di chi, con fatica, lavora quotidianamente osservando le regole imposte per contrastare la diffusione del Covid-19”.

Anche il sindaco di Latera, Francesco Di Biagi, si è detto preoccupato per il maxi raduno di giovani al confine con la Toscana: “Sono stato fino a ora con le forze dell'ordine che stanno presidiando la situazione del rave party dalla parte di Latera, illegalmente organizzato - è stato il commento - Sono previsti ancora arrivi almeno per la prossima settimana. Spero che alla fine di tutto i responsabili siano rintracciati, soprattutto per chi sta da quasi due anni facendo sacrifici a causa delle restrizioni covid”.

I gestori delle discoteche: “Rave abusivi colpa del governo”

Sul maxi rave è intervenuto anche Maurizio Pasca, presidente nazionale dell'Associazione italiana Imprese di Intrattenimento, che all’Adnkronos ha sottolineato come “questi rave party abusivi sinano colpa del governo. Si assuma le sue responsabilità se i contagi aumenteranno. Noi lo avevamo previsto: si balla ovunque in luoghi abusivi senza il minimo rispetto delle regole. A maggio avevo previsto che i 3 milioni di giovani che frequentano luoghi di divertimento sarebbero andati in posti non controllati”.

“Noi già ad aprile avevamo proposto un protocollo di sicurezza sanitaria prevedendo il Green Pass nelle discoteche, ma ci hanno ignorato. Ora non possono più dire - come hanno fatto a settembre scorso - che è colpa delle discoteche - ha proseguito Pasca - Il governo ha incentivato l'abusivismo: la situazione è sfuggita di mano. Gli assembramenti sono ovunque, è chiaro che i ragazzi se non possono andare in discoteca vanno altrove a divertirsi. Coloro che organizzano questi eventi abusivi sono ex organizzatori delle serate in discoteca: non fanno controlli, intascano i soldi con la prevendita e, finita la serata, spariscono. C'è una rete incontrollabile dietro".